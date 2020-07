Influenza: l’infettivologo Bassetti spiega perché il vaccino sarà molto importante, “va raccomandato anche ai ragazzi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “La vaccinazione contro l’Influenza stagionale sarà molto importante e, oltre alla fascia di popolazione a cui è offerto gratuitamente, credo che debba essere almeno raccomandato ai ragazzi“: lo ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva (Sita), ospite di “Agorà Estate” su Rai3. “Sarà necessaria una campagna vaccinale per spiegare quanto è importante la vaccinazione antInfluenzale in ottica di un ritorno del Covid in autunno. Soprattutto perché così si aiuteranno i medici nel filtrare chi ha fatto il vaccino da ... Leggi su meteoweb.eu

