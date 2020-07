Incidente tra Andria e Barletta, furgone investe tre giovani sulla bicicletta elettrica. Morti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Incidente sulla statale 170 che collega Andria e Barletta. furgone investe ragazzi su una bicicletta elettrica. Morti tre giovani. Tragico Incidente sulla strada statale 170 che collega Barletta e Andria. Un furgone, alle prime luci del 15 luglio, ha travolto e ucciso tre giovani che si trovavano sulla strada viaggiando a bordo di una bicicletta assistita. Incidente stradale Andria Barletta, Morti tre giovani Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, il furgone viaggiava ... Leggi su newsmondo

In tre, su una bici elettrica. Travolti da un furgone: muoiono tutti. Erano giovanissimi. È accaduto all’alba di oggi a Barletta, in Puglia, sulla strada provinciale 170 che collega la cittadina ad An ...Tre ragazzi sono morti sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta, all'altezza di Canosa di Puglia. Sono stati investiti da un furgone mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica. L'incidente ...