Incentivi auto - Il governo valuta lo stanziamento di 1 miliardo (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'inserimento degli Incentivi alla rottamazione nel decreto Rilancio aveva ridato speranza al settore auto ma tutto l'entusiasmo per le misure di sostegno era stato smorzato dall'esiguità dei fondi stanziati: appena 50 milioni di euro, giudicati da più parti insufficienti. Ora il governo sembra pronto a intervenire per aumentare le risorse nel quadro di un prossimo decreto legge da 20 miliardi di euro. Secondo la Reuters, all'interno dell'esecutivo Conte si starebbe ragionando su un ulteriore stanziamento di poco meno di 1 miliardo di euro. Nuovo deficit. Del resto, il via libera agli Incentivi, durante l'esame del decreto Rilancio in Commissione Bilancio alla Camera, era rimasto fino all'ultimo subordinato al nodo delle risorse. La loro esiguità ha, ... Leggi su quattroruote

