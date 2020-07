In un anno la deforestazione dell’Amazzonia è aumentata del 25%. Il vice di Bolsonaro ammette: «Non abbiamo agito in tempo» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quando un anno fa l’Amazzonia bruciava, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro aveva definito la situazione «nella norma». Ora, il primo mea culpa arriva direttamente dal suo entourage. È il vicepresidente Hamilton Mourao ad aver dichiarato lunedì che il governo è stato «lento» nell’adottare misure per combattere il disboscamento. In un incontro in videoconferenza con investitori stranieri – riferisce il quotidiano Estado de S. Paulo – Mourao ha ammesso che il Paese ha visto un aumento nella deforestazione e negli incendi, con un picco nel 2019, quando Bolsonaro per mesi aveva sottostimato il fenomeno. EPA/FLORENCE LO / Il vicepresidente brasiliano Hamilton MouraoGli ultimi dati diffusi dall’Istituto ... Leggi su open.online

La resistenza di Bolsonaro e le pressioni degli investitori – Il presidente Jair Bolsonaro è fortemente critico nei confronti di ambientalisti e difensori del territorio e delle sue popolazioni indige ...

La Fao: "Rallenta la deforestazione globale, cresce la gestione sostenibile del suolo"

Dal 2015 sono stati convertiti ogni anno ad altri usi 10 milioni di ettari ... mentre l'Africa lamenta il tasso più alto di deforestazione netta, seguita dal Sud America. Secondo i dati globali, sul ...

