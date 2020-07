In tre su una bici elettrica vengono travolti da un furgone: non avevano ancora 20 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tre ragazzi a bordo di una bici elettrica sono stati travolti e uccisi da un furgone sulla provinciale tra Andria e Barletta. Le tre vittime non avevano neanche 20 anni. Continua la lunga lista delle giovanissime vittime del 2020. Pochi giorni fa hanno perso la vita Flavio e Gianluca due ragazzini di appena 15 e … L'articolo In tre su una bici elettrica vengono travolti da un furgone: non avevano ancora 20 anni proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

virginiaraggi : Ho visitato il nuovo l’asilo nido in via San Marcello Pistoiese, appena realizzato in zona Trullo-Corviale, nel Mun… - borjavalero20 : Una grande reazione di squadra e tre punti fondamentali! Bravi ragazzi, avanti cosi! ???? #ForzaInter #InterTorino… - Agenzia_Ansa : Tre ragazzi sono morti sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta, all'altezza di Canosa di Puglia, investiti a… - biddiolina : #ultimora A settembre tre milioni di nuovi banchi. Il super appalto per le scuole. Tecnico MIUR ce le descrive: So… - hobisuness : Raga io.... Mi sono svegliata presa bene e nel giro di tre giorni ho tentato di farmi una tinta ai capelli e mi son… -