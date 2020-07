In Sicilia nessun nuovo caso di coronavirus e nessun decesso (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – nessun nuovo contagiato da coronavirus in Sicilia. Secondo i dati riportati nel consueto bollettino del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore non si registrano nemmeno decessi. Resta invariato a 137 il numero degli attualmente positivi, identico il numero dei ricoverati (4) e di coloro che si trovano in isolamento domiciliare (133). (ITALPRESS). L'articolo In Sicilia nessun nuovo caso di coronavirus e nessun decesso proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

