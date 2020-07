In Lombardia 63 nuovi casi di coronavirus e 5 decessi (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – A fronte di un maggior numero di tamponi, raddoppiano rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, che oggi sono 63 contro i 30 di ieri. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 10.426 mentre ieri erano circa la metà, 5.636. I decessi oggi sono 5 (ieri erano 3), per un totale complessivo di 16.765. Lo evidenziano i dati riferiti dal giornaliero bollettino regionale diffuso da Palazzo Lombardia, precisando che dei nuovi 63 positivi, 11 sono emersi a seguito di test sierologici e 12 sono ‘debolmente positivì.Calano ulteriormente i ricoverati in terapia intensiva, – 4 rispetto a ieri (per un totale regionale di 23) mentre quelli degli altri reparti crescono di una sola unità, per un totale ... Leggi su ildenaro

Coronavirus: 162 nuovi contagi, altri 13 morti. In Lombardia meno del 40% dei casi di oggi

Coronavirus: salgono contagi, 162 e calano i morti

