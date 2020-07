In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Luglio: Vincitori e vinti. Conte, 5stelle e Gualtieri vincono battendo Renzi, De Micheli, Salvini e grande stampa (Di giovedì 16 luglio 2020) Autostrade – la svolta Mezzo Pd sconfitto E Di Maio: “Revoca non ancora esclusa” “Ma non è possibile! Guarda come il Fatto Quotidiano racconta questa vicenda”. A notte fonda durante il Consiglio dei ministri, quando arriva la prima pagina del Fatto, che ritrae alcuni big del Pd vestiti con le maglie Benetton, Lorenzo Guerini sbotta, accusa direttamente il premier Giuseppe Conte, brandendo lo smartphone su cui campeggia il giornale. … di Luca De Carolis e Wanda Marra Monumento ai caduti di Marco Travaglio Quando, 23 mesi fa, crollò il Ponte Morandi seppellendo 43 morti, Autostrade era figlia di NN. Per i giornaloni, i colpevoli del crollo non erano i concessionari Benetton che lucravano da 19 anni su un bene pubblico con l’impegno di manutenerlo e invece ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Luglio: United demof Benetton. Consiglio dei ministri riunito a tarda ora - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio: La pacchia è finita. United dolors of Benetton - fattoquotidiano : CASO LUCARELLI 'O la collega ha divulgato per prima il coinvolgimento del figlio minorenne o, da madre, è intervenu… - clikservernet : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Luglio: Vincitori e vinti. Conte, 5stelle e Gualtieri vincono battendo Renzi… - Noovyis : (In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Luglio: Vincitori e vinti. Conte, 5stelle e Gualtieri vincono battendo Renz… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Luglio: United demof Benetton Il Fatto Quotidiano MicroMega 5/2020: “Dopo il virus, un mondo nuovo? (2)” - Presentazione e sommario

La rivista diretta da Paolo Flores d’Arcais prosegue nella riflessione sulla pandemia e il futuro che ci aspetta. Il nuovo numero di MicroMega, in edicola dal 23 luglio, è infatti (come il precedente) ...

Roberto Costantini: «Il mio romanzo sul Covid scritto con il cuore. In 20 giorni»

L’autore presenta il nuovo libro, «Anche le pulci prendono la tosse» (Solferino), ambientato in un paesino della bergamasca durante i giorni della pandemia - di Emilia Costantini /CorriereTv Vite che ...

La rivista diretta da Paolo Flores d’Arcais prosegue nella riflessione sulla pandemia e il futuro che ci aspetta. Il nuovo numero di MicroMega, in edicola dal 23 luglio, è infatti (come il precedente) ...L’autore presenta il nuovo libro, «Anche le pulci prendono la tosse» (Solferino), ambientato in un paesino della bergamasca durante i giorni della pandemia - di Emilia Costantini /CorriereTv Vite che ...