In Come Sorelle Sinan in carcere per l’omicidio di Tekin, chi lo salverà? Anticipazioni 15 e 22 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Come Sorelle ha debuttato con un ottimo 13% di share, o poco più, la scorsa settimana mettendo insieme le sue protagoniste e le loro storie ma, soprattutto, tenendo tutto insieme prima con la scusa di un matrimonio, quello di Ipek e poi con la morte del suo promesso sposo, Tekin. Proprio la bella Gencer sta per sposare l'uomo che ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre e a poco servono le preghiere di sua madre di allontanarsi dal mostro che continua a picchiarla e farle del male. Poco prima delle nozze riceve una lettera, che le rivela che sarebbe stata adottata e avrebbe due Sorelle: Deren e Çilem. Sconvolta, Ipek decide di invitarle al matrimonio per conoscerle ma mentre la prima, sconvolta dopo aver scoperto le bugie dei sui genitori adottivi, decide di partire, ... Leggi su optimagazine

