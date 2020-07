Imprenditore bergamasco ucciso durante una rapina in Namibia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Daniele Ferrari , un Imprenditore di 52 anni della provincia di Bergamo, è stato ucciso durante una rapina in Namibia . Lo rende noto su Facebook Angelo Migliorati , il sindaco di Castione della ... Leggi su tgcom24.mediaset

Daniele Ferrari, imprenditore residente nel Bergamasco, è stato ucciso in Namibia durante una rapina: a riferilo, il sindaco del Comune dove viveva Un imprenditore 52enne della provincia di ...

Un imprenditore 52enne della provincia di Bergamo, Daniele Ferrari, è stato ucciso oggi durante una rapina in Namibia. Lo rende noto, su Facebook, Angelo Migliorati, sindaco di Castione della Presolan ...

