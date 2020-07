Immunità COVID 19 incerta, numerosi casi di ricaduta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se molti infetti, già guariti da qualche tempo, pensavano di aver guadagnato un’immunità al COVID-19, in realtà la cosa è incerta. Infatti molti studiosi stanno rivalutando questo aspetto in seguito a numerosi casi di ricaduta nel mondo. NULLA È CERTO – Dopo aver subito letteralmente le pene dell’inferno, avendo contratto il coronavirus, alcuni ne sono … L'articolo Immunità COVID 19 incerta, numerosi casi di ricaduta Leggi su dailynews24

