Immuni, 4 milioni di download. Pisano: 'E' già un ottimo risultato'. Didattica a distanza? In arrivo 400 milioni per la connettività di ... (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'Siamo arrivati a 4 milioni di download, per essere in Italia è un ottimo risultato. Pian piano prenderà piede, i download sono continui'. A poco più di un mese dal via della sperimentazione di Immuni,... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Coronavirus, Arcuri: “L’app Immuni non ha raggiunto il target, ma sarà utile in autunno. Scuola? Serviranno 10 mili… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Immuni, 4 milioni di download. Pisano: «E’ già un ottimo risultato». Didattica a distanza? In arrivo 400 milioni per la connet… - AndreaMarano11 : RT @leggoit: Immuni, 4 milioni di download. Pisano: «E’ già un ottimo risultato». Didattica a distanza? In arrivo 400 milioni per la connet… - leggoit : Immuni, 4 milioni di download. Pisano: «E’ già un ottimo risultato». Didattica a distanza? In arrivo 400 milioni pe… - AndreaLompio53 : @foggylady Basti pensare ai milioni di Italiani che non hanno scaricato l'app #Immuni, perchè 'sai mai che risulti… -