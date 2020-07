Immigrati sbarcati a Roccella Ionica: arrivati gli esiti dei tamponi sui poliziotti impegnati sul posto, sono tutti negativi (Di mercoledì 15 luglio 2020) tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, che la notte del 10 luglio u.s. hanno partecipato alle attività di soccorso, verifica e controllo degli extracomunitari giunti a bordo di una imbarcazione a vela nel porto di Roccella Ionica, sono risultati negativi al test/tampone del Covid 19 effettuato presso i laboratori dell’ASP di Reggio Calabria. Il test si era reso necessario in quanto una parte dei migranti sbarcati quella notte sono successivamente risultati positivi al test/tampone effettuato nell’immediatezza a Roccella Ionica. tutti i poliziotti hanno operato provvisti di idonei Dispositivi di protezione individuale appositamente distribuiti dalla Direzione Centrale di ... Leggi su meteoweb.eu

