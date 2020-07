Il virus e gli affari della 'ndrangheta. Alle cosche 45mila euro di fondi Covid (Di mercoledì 15 luglio 2020) Paola Fucilieri L'indagine della Finanza: otto arresti e sequestri per 7,5 milioni Fare affari con l'emergenza Coronavirus si può. Niente di nuovo: quella che per la stragrande maggioranza della gente altro non è stata che una calamità, per qualcuno si è rivelato invece un business a molti zeri. Come la maxi frode fiscale nel settore del commercio di acciaio, con società produttrici di fatture false e prestanome, individuata dagli uomini del Nucleo di polizia economico tributaria della Guardia di Finanza di Milano nell'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano e quindi dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci e dal pm Bruna Albertini. Le indagini delle Fiamme GiAlle hanno portato all'arresto di 8 persone legate ... Leggi su ilgiornale

