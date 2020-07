Il Virologo Crisanti su Riapertura Scuola: Inutili Le Misure di Prevenzione (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Qualsiasi misura di Prevenzione sulla Scuola, dai 6 ai 13 anni è inutile, perché una volta usciti di classe possono fare quello che vogliono“. Queste le parole del Virologo Andrea Crisanti in merito ai provvedimenti per la Riapertura delle scuole. Il Virologo Crisanti, che è anche direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, parla del ritorno a Scuola durante la trasmissione di La 7 “In Onda” e afferma che sarebbe utile: “implementare la vaccinazione influenzale“. Il Virologo consiglia infine di non mandare a Scuola “i ragazzi che vengono da aeree geografiche dove ci sono contagi o cluster”. Leggi su youreduaction

