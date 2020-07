Il vaccino Usa contro il coronavirus targato di Moderna è sicuro (Di mercoledì 15 luglio 2020) (immagine: Getty Images)I ricercatori del National Institutes of Health (Nih) statunitense e dell’azienda Moderna hanno appena pubblicato sul New England Journal of Medicine i primi risultati dello studio clinico di fase 1 del vaccino mrna-1273 contro il nuovo coronavirus: i primi 45 volontari coinvolti hanno sviluppato anticorpi neutralizzanti specifici e non hanno manifestato effetti collaterali gravi. Un inizio incoraggiante, secondo gli esperti internazionali, ma c’è ancora strada da fare. Ora, comunque, si può proseguire verso la fase 2 e 3, per provare l’efficacia del vaccino. https://www.youtube.com/watch?time continue=100&v=qJlP91xjvsQ&feature=emb logo Lo studio Dopo soli 63 giorni dal sequenziamento del genoma virale e l’identificazione della ... Leggi su wired

