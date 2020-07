Il vaccino di Oxford funziona, si pensa a una distribuzione senza sperimentazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) I ricercatori che da mesi stanno lavorando nei laboratori dello Jenner Institute dell’Università di Oxford, hanno fatto sapere che il vaccino contro Coronavirus funziona. L’unione Europea sta già pensando ad un’autorizzazione speciale per cominciare subito la somministrazione del farmaco alle persone più a rischio. Il vaccino in arrivo da Oxford Il vaccino sviluppato dall’università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca, non sembra in grado di fermare il contagio del Covid-19 completamente. Riuscirebbe, tuttavia, a ridurre l’infezione a semplici tosse e mal di gola. Secondo gli esperti per un risultato maggiore servirebbe una dose doppia del farmaco, cosa che ovviamente farebbe ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Il #Vaccino di Oxford funziona, si pensa a una distribuzione senza sperimentazione - tura60 : Che fortuna !!! Saremo i primi al mondo ad essere vaccinati, veramente fortunati ! - pin_klo : RT @vola_va: @pin_klo Il vaccino in oggetto, quello di AstraZeneca (sviluppato dall'Università di Oxford con un vettore 'italiano') è nell'… - vola_va : @pin_klo Il vaccino in oggetto, quello di AstraZeneca (sviluppato dall'Università di Oxford con un vettore 'italian… - micheled2869 : RT @GiacomoGorini: Ottimo articolo di Bloomberg riporta storia e progresso del vaccino sul quale stiamo lavorando al Jenner Institute. htt… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino Oxford Covid 19, il vaccino di Oxford funziona e si punta a distribuirlo senza finire la sperimentazione Vanity Fair Italia Vaccino anti coronavirus produce anticorpi neutralizzanti: la conferma da primo studio “certificato”

come ad esempio quello promettente dell'Università di Oxford, ma solo per uno di essi è stato appena pubblicato uno studio scientifico peer-reviewed che ne certifica l'efficacia. Il vaccino ...

Wall Street in rialzo. Borse europee vivaci con lo spread a 165

Altre notizie positive potrebbero arrivare domani sui primi studi in campo sanitario di Oxford contro il coronavirus, a cui sta lavorando AstraZeneca. Paul Jackson, head of asset-allocation research ...

come ad esempio quello promettente dell'Università di Oxford, ma solo per uno di essi è stato appena pubblicato uno studio scientifico peer-reviewed che ne certifica l'efficacia. Il vaccino ...Altre notizie positive potrebbero arrivare domani sui primi studi in campo sanitario di Oxford contro il coronavirus, a cui sta lavorando AstraZeneca. Paul Jackson, head of asset-allocation research ...