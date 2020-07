Il tribunale Ue sconfessa... l'Ue. Apple vince la causa sulle tasse in Irlanda (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'Unione europea dichiara guerra (in casa) ai paradisi fiscali che attirano le multinazionali dell'hi-tech. Ma nei tribunali europei i colossi della Silicon Valley le cose vanno diversamente È il caso della Apple che incassa oggi una importante vittoria legale per in Europa. Riguardo la causa che vedeva il colosso di Cupertino contro Bruxelles sul regime fiscale. Ebbene, il tribunale dell'Unione Europea ha annullato il provvedimento della Commissione europea sostenendo che l'Irlanda, attraverso un sistema di tasse più favorevole, non ha comunque fornito aiuti di Stato al colosso della tecnologia. La decisione comporta che Apple non dovrà pagare 15 miliardi dollari di tasse arretrate all'Irlanda (che non voleva ... Leggi su iltempo

codeghino10 : RT @tempoweb: Il tribunale Ue sconfessa... l'Ue. #Apple vince la causa sulle tasse in #Irlanda - tempoweb : Il tribunale Ue sconfessa... l'Ue. #Apple vince la causa sulle tasse in #Irlanda -

Ultime Notizie dalla rete : tribunale sconfessa Il tribunale Ue sconfessa... l'Ue. Apple vince la causa sulle tasse in Irlanda Il Tempo Il tribunale Ue sconfessa... l'Ue. Apple vince la causa sulle tasse in Irlanda

Riguardo la causa che vedeva il colosso di Cupertino contro Bruxelles sul regime fiscale. Ebbene, il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato il provvedimento della Commissione europea sostenendo ...

Sebastiano Cubeddu, il pentastellato resta deputato grazie all’allagamento delle toilette del tribunale di Tivoli

A volte l’allagamento di una toilette può salvare una poltrona alla Camera. É capitato al deputato pentastellato Sebastiano Cubeddu, al quale l’aula ha confermato l’elezione, contestata dalla Lega. In ...

Riguardo la causa che vedeva il colosso di Cupertino contro Bruxelles sul regime fiscale. Ebbene, il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato il provvedimento della Commissione europea sostenendo ...A volte l’allagamento di una toilette può salvare una poltrona alla Camera. É capitato al deputato pentastellato Sebastiano Cubeddu, al quale l’aula ha confermato l’elezione, contestata dalla Lega. In ...