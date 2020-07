Il successo di Kledi Kadiu grazie a Maria De Filippi: il ballerino ricorda l’arrivo in Italia (Di mercoledì 15 luglio 2020) grazie a Maria De Filippi, Kledi Kadiu si è fatto conoscere in Italia. Nel programma C’è Tempo Per il ballerino ha raccontato e ricordato gli esordi della sua carriera nella penisola. Albenese di origini, Kledi Kadiu ha raggiunto l'Italia sul finire degli anni '90 e il suo primo impiego di risonanza nazionale è stato a Buona Domenica, lo show della domenica di Mediaset, in onda su Canale 5. Nel 1999, Kledi stava facendo le prove generali per la sua esibizione a Buona Domenica, all'epoca condotta da Maurizio Costanzo. Dietro le quinte c'era anche Maria De Filippi - moglie del presentatore. Il primo incontro tra ... Leggi su optimagazine

