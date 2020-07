Il sindaco di Pozzallo: 'Il razzismo nasce dalla paura per il Coronavirus' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, ha lanciato un serio allarme sul razzismo legato al Coronavirus: "La gente non è spaventata dal migrante, è spaventata dal migrante che può essere vettore di ... Leggi su globalist

Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, ha lanciato un serio allarme sul razzismo legato al Coronavirus: "La gente non è spaventata dal migrante, è spaventata dal migrante che può essere vettore di ...Polemiche infinite sui migranti che sbarcano in Sicilia e sui controlli da effettuare per accertare la positività al Coronavirus a chi arriva clandestinamente. Dopo le dure parole di Musumeci nei conf ...