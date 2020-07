“Il signore del tuo giornale...". Gaia Tortora contro Selvaggia Lucarelli. Volano parole grosse contro "l'inqualificabile Travaglio" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Continua a far discutere la polemica tra Marco Travaglio e Annalisa Chirico, che si è estesa anche ad altri colleghi. In particolare sui social è andato in scena uno scambio di vedute tra Selvaggia Lucarelli e Gaia Tortora, con la prima che ovviamente si è schierata in difesa del direttore del Fatto Quotidiano. “Vorrei spiegare alla Chirico - ha scritto - che se uno ti dà della leccaculo, il senso è figurato e non occorre scomodare il sessismo per fare siparietti. A tal proposito ricordo il noto libro sessista di Travaglio, in cui i leccacelo per giunta erano quasi tutti uomini”. La Tortora ha replicato facendo notare che “il problema è insultare ogni giorno chiunque servendosi del giornale. ... Leggi su liberoquotidiano

