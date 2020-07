"Il signore del tuo giornale...". Gaia Tortora contro Selvaggia Lucarelli. Volano parole grosse contro "l'inqualificabile Travaglio" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Continua a far discutere la polemica tra Marco Travaglio e Annalisa Chirico, che si è estesa anche ad altri colleghi. In particolare sui social è andato in scena uno scambio di vedute tra Selvaggia Lucarelli e Gaia Tortora, con la prima che ovviamente si è schierata in difesa del direttore del Fatto Quotidiano. “Vorrei spiegare alla Chirico - ha scritto - che se uno ti dà della leccaculo, il senso è figurato e non occorre scomodare il sessismo per fare siparietti. A tal proposito ricordo il noto libro sessista di Travaglio, in cui i leccacelo per giunta erano quasi tutti uomini”. La Tortora ha replicato facendo notare che “il problema è insultare ogni giorno chiunque servendosi del giornale. ... Leggi su liberoquotidiano

stefanoepifani : Lo vedete questo signore? È Alessandro Tomasi, Classe ‘79. Sindaco di un Comune importante: Pistoia. Come altri suo… - vaticannews_it : #8luglio la Messa di #PapaFrancesco a 7 anni dalla sua visita a #Lampedusa : vedere il volto del Signore in quello… - Brownfox_51 : RT @Ilconservator: 1) Atlantia perde il -15% in Borsa. 2) Parla il PDC. 3) Decisione del governo. 4) Atlantia guadagna il + 25%… - haikuinitaliano : RT @haikuinitaliano: Anche un verme nel giorno del Signore - ospitalità - mgmariella : RT @Ilconservator: 1) Atlantia perde il -15% in Borsa. 2) Parla il PDC. 3) Decisione del governo. 4) Atlantia guadagna il + 25%… -

Ultime Notizie dalla rete : signore del Le signore del giallo, quei delitti risolti tra un ricamo e una ricetta Stile.it Davide Desario/ “Con le mie parole ho comunicato ad un padre la morte del figlio”

Il giorno dopo, io avevo la passione di andare a Porta Portese, mi alzai alle sei del mattino e andai in edicola perchè è bello vedere i propri articoli dopo che li hai scritti. Mentre ero lì, davanti ...

Monkey Park Tenerife: la recensione di Parksmania.it

La visita – pre-covid – di Parksmania.it al parco faunistico delle scimmie (e non solo) di Tenerife. Un articolo a cura di Giovanni Vita Tenerife è un'isola votata ormai da qualche anno al turismo e a ...

Il giorno dopo, io avevo la passione di andare a Porta Portese, mi alzai alle sei del mattino e andai in edicola perchè è bello vedere i propri articoli dopo che li hai scritti. Mentre ero lì, davanti ...La visita – pre-covid – di Parksmania.it al parco faunistico delle scimmie (e non solo) di Tenerife. Un articolo a cura di Giovanni Vita Tenerife è un'isola votata ormai da qualche anno al turismo e a ...