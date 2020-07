Il segreto di Emma Marrone, cosa nasconde? L’indiscrezione.. (Di mercoledì 15 luglio 2020) Emma Marrone ha pubblicato su Instagram una foto un pò sibillina. Nello scatto, la cantante salentina parla di un segreto, ma cosa nasconde? Emma Marrone (fonte da Instagram @real brown)Foto sibillina e pioggia di like per l’artista. Emma ha appena pubblicato uno scatto particolare in cui annuncia di avere qualcosa che bolle in pentola. Ovviamente non ha voluto rivelare nulla e ora i suoi follower si chiedono che cosa stia nascondendo. Un nuovo progetto, una collaborazione? Per ora non è dato saperlo, ma presto Emma, come sempre, aggiornerà i suoi fan che sono molto attenti alle sue mosse. La cantante adesso è occupata con i provini di ... Leggi su chenews

LaRmosciata : Emma starnazza il segreto ....ora tutta Los Angeles lo sa ..ma non hope #twittamibeautiful - sarabol1 : #TwittamiBeautiful Emma che urla, ora sa la verità su Beth, ahia ora sa il segreto, e son cavoli amari - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful 13 luglio Emma scopre il terribile segreto! - SaCe86 : Emma corri a spifferare tutto... fallo per tutti noi non ne possiamo più di questo segreto. Peccato che non sarà co… - TwBeautiful : RT @LaRmosciata: Ora anche Emma sbraita il segreto finchè Thomas la sentirà ....perché andare dritta da hope nell’altro ufficio pareva brut… -