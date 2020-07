Il Segreto Anticipazioni 15 luglio 2020: Leandro muore e Pepa… (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Segreto, Anticipazioni dell’episodio di mercoledì 15 luglio 2020. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il Segreto, gli operai di Donna Francisca sono stati coinvolti, come prevedibile, in un terribile incidente. Nel passare attraverso il Burrone delle Anime, sono rimasti tutti bloccati nel luogo a causa di una frana, e tutti gravemente feriti. Solo ... Leggi su velvetgossip

clikservernet : Il Segreto anticipazioni 15 luglio 2020: brutte notizie per Pepa, Leandro non ce l’ha fatta - Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 15 luglio 2020: brutte notizie per Pepa, Leandro non ce l'ha fatta) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 15 luglio 2020: brutte notizie per Pepa, Leandro non ce l'ha fatta… - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 20-24 Luglio 2020: Don Anselmo Smaschera Pepa! - #Anticipazioni #Segreto… - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #oggi #14luglio -