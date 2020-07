Il retroscena: Osimhen, ecco il nuovo agente. Ora… (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si chiama William D’Avila, è lui l’agente che si occuperà del trasferimento di Victor Osimhen al Napoli. Una svolta voluta dall’attaccante negli ultimi giorni, dopo le incomprensioni con i suoi vecchi agenti e tutte le difficoltà che hanno portato a ritardi e lungaggini di ogni tipo. Il Napoli ha comunque studiato tutto nei dettaglio, è sull’attaccante nigeriano da un paio di mesi almeno, aspetta di far quadrare tutti i conti possibili e – soprattutto – di ottenere le firme. Il Napoli tra campo e mercato: tra poco in campo a Bologna ma con Osimhen che è un’altra – affascinante – partita da chiudere nelle prossime ore. Osimhen è la più grande operazione nella storia del mercato azzurro, ora le firme… Foto: ... Leggi su alfredopedulla

