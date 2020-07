Il plenum del Csm elegge Curzio primo presidente della Cassazione. Mattarella: “Saprà fornire un apporto significativo promuovendo il necessario rinnovamento” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pietro Curzio, attuale presidente di sezione della Corte di Cassazione, è stato eletto oggi dal plenum del Csm primo presidente della Suprema Corte. Da parte dei consiglieri tutti voti favorevoli tranne un astenuto (il consigliere laico Stefano Cavanna della Lega). Nessun voto contrario. Curzio subentra a Giovanni Mammone. L’esito della votazione è stato dato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che come di consueto si è astenuto, e che ha espresso apprezzamento per la nomina e “l’eccellente profilo professionale” di Curzio e per l’attività svolta da ... Leggi su lanotiziagiornale

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha presieduto il plenum del #CSM per la nomina del Primo Presidente della Corte Suprema d… - CCKKI : RT @Tg3web: Il plenum del Csm per la nomina del primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio. Una nomina arrivata dopo mesi se… - carminelatorre : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha presieduto il plenum del #CSM per la nomina del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazi… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Il plenum del Csm per la nomina del primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio. Una nomina arrivata dopo mesi se… - albertobened : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha presieduto il plenum del #CSM per la nomina del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazi… -

Ultime Notizie dalla rete : plenum del Oggi plenum Csm con Mattarella per nomina presidente Cassazione TGCOM Margherita Cassano, prima donna a scalare la Cassazione

Designata all'unanimità presidente aggiunto, eletta dal Csm con una sola astensione. Al vertice va Pietro Curzio, con una sola astensione. Mattarella: "Apprezzamento elezione ampiamente condivisa" Mai ...

Cassazione, Curzio nominato presidente, Cassano vice. Mattarella: «Bene quasi unanimità»

Pietro Curzio è il nuovo primo presidente della Corte di Cassazione. Lo ha nominato, con la sola astensione del consigliere laico della Lega Stefano Cavanna, il plenum del Consiglio superiore della ma ...

Designata all'unanimità presidente aggiunto, eletta dal Csm con una sola astensione. Al vertice va Pietro Curzio, con una sola astensione. Mattarella: "Apprezzamento elezione ampiamente condivisa" Mai ...Pietro Curzio è il nuovo primo presidente della Corte di Cassazione. Lo ha nominato, con la sola astensione del consigliere laico della Lega Stefano Cavanna, il plenum del Consiglio superiore della ma ...