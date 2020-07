Il Parmigiano Reggiano anche negli Autogrill, al via nuova partnership (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Al via una nuova alleanza fra Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, e il Consorzio Parmigiano Reggiano. Si tratta di una partnership triennale, grazie alla quale il Parmigiano Reggiano da oggi sarà disponibile nei punti vendita Autogrill, sulla rete autostradale italiana, a corredo delle ricette proposte in menù e nell'area market. Nei prossimi mesi una serie di attività di comunicazione “in store” andranno a rafforzare questa alleanza.“Siamo orgogliosi di aver trovato in Autogrill e nei suoi manager la volontà di avviare un percorso di collaborazione che potràrappresentare per tutta la ristorazione, italiana e nel ... Leggi su liberoquotidiano

Italpress : Il Parmigiano Reggiano anche negli Autogrill, al via nuova partnership - massidanu : @vucciria79 @SaCharlieFlo Metti anche tanto GRANA Padano, parmigiano REGGIANO - chrishandizen : Recette de Tartare de daurade, crumble de Parmigiano Reggiano - handi-zen - nintendheux : @Smarmcharm Water, pasta, butter, parmigiano-reggiano!!!!! - urusaiun0 : Sana all italian,italian parmigiano reggiano ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Parmigiano Reggiano Grana Padano e Parmigiano Reggiano: il problema dei pezzi non marchiati ilfattoalimentare.it Il Parmigiano Reggiano anche negli Autogrill, al via nuova partnership

MILANO (ITALPRESS) – Al via una nuova alleanza fra Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, e il Consorzio Parmigiano Reggiano. Si tratta di una partnership tri ...

Parmigiana di zucchine bianca

La parmigiana di zucchine bianca è un’ottima alternativa quando si ha voglia di preparare qualcosa di appetitoso, gustoso e sfizioso. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, il gusto è a ...

MILANO (ITALPRESS) – Al via una nuova alleanza fra Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, e il Consorzio Parmigiano Reggiano. Si tratta di una partnership tri ...La parmigiana di zucchine bianca è un’ottima alternativa quando si ha voglia di preparare qualcosa di appetitoso, gustoso e sfizioso. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, il gusto è a ...