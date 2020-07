Il parco dedicato al figlio è nel degrado: i genitori coprono la targa messa dal Comune (Di mercoledì 15 luglio 2020) Riccardo Cino, 1987-2002,: c'è scritto così sulla targa del parco giochi davanti al Municipio 9. Ma non si legge più: oggi quel nome è coperto da una plastica nera, per proteggerlo da quel che accade ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : parco dedicato Il parco dedicato al figlio è nel degrado: i genitori coprono la targa messa dal Comune Leggo.it Parco inclusivo inaugurato e subito vandalizzato

Inaugurato giovedì pomeriggio il primo parco pubblico “inclusivo” con giochi alla portata anche di bambini con disabilità e dedicato a una persona speciale per Limbiate, ma lunedì sera era già stato o ...

Mercoledì 15 luglio la Dolce estate di Savignano sul Rubicone propone il consueto allenamento alle 18,30 al campetto di basket con “Dolce ritmo”, per “Un salto al Parco”, dedicato allo sport nei parch ...

