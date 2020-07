Il nuovo discorso femminista di Meghan Markle è una frecciata alla royal family? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Meghan Markle è tornata. E la sua riapparizione è stata nei panni che le sono più congeniali: paladina dei diritti delle donne. La moglie del principe Harry ha parlato infatti di uguaglianza di genere (via video) al Girl Up Global Leadership Summit. Un evento virtuale a cui hanno partecipato anche Michelle Obama e Priyanka Chopra Jonas. Leggi su vanityfair

Nel suo potente messaggio la duchessa ha citato il Dalai Lama esortanto le giovani donne a combattere la disuguaglianza di genere e di razza «con compassione». Giurando giura che lei, il principe Harr ...

