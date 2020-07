Il nuovo caricabatterie Oppo che raggiunge il 41% in 5 minuti (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Foto: Oppo)Oppo si dimostra ancora una volta la locomotiva dell’innovazione della ricarica super veloce della batteria via cavo e wireless e ufficializza tre novità molto interessanti come il caricabatterie flash da ben 125 watt, quello wireless AirVooc da 65 watt e infine il modello di piccole dimensioni SuperVooc da 50 watt. Se è fisico e vincolato ai materiali attuali e all’ingombro la questione annosa dell’autonomia delle batterie montate all’interno dei dispositivi tecnologici tascabili, è sempre più chiaro che la soluzione più pratica e sicura è quella della ricarica veloce. Insomma, laddove non si può arrivare con il serbatoio si ovvia con rabbocchi ultra rapidi e consistenti. L’esempio lampante è il nuovo mirabile ... Leggi su wired

Come preannunciato nei giorni scorsi, Oppo ha fatto passi in avanti per quanto riguarda la ricarica rapida e ha annunciato oggi una nuova linea di caricatori dotati di nuove tecnologie con e senza fil ...

La super ricarica da 125 W è qui e l’ha inventata Oppo. Solo 20 minuti per caricare completamente uno smartphone

125 W. Un fiume di corrente che ricarica una batteria da 4.000 mAh in 20 minuti. Oppo ha presentato una linea di nuovi caricabatteria capeggiati dal 125 W che inaugura anche una nuova tecnologia compa ...

