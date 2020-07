Il «nostro» razzismo quotidiano, pamphlet sulle discriminazioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) «Un archivio della memoria delle discriminazioni e delle violenze razziste»: così Grazia Naletto (Lunaria) definisce il Quinto Libro Bianco sul razzismo in Italia, presentato ieri. Un lavoro di analisi e sintesi del monitoraggio sistematico portato avanti dall’associazione con il database presente sul sito www.cronachediordinariorazzismo.org, che prende in considerazione il periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 31 marzo 2020. E che parla del razzismo in Italia come di un fenomeno radicato su tutto il territorio nazionale e in ogni … Continua L'articolo Il «nostro» razzismo quotidiano, pamphlet sulle discriminazioni proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Riccardo_msc93 : Avanti, ditemi ancora che non c'è differenza tra destra e sinistra, che il nostro paese non c'è razzismo. Vergogno… - eleaugusta : RT @AngeloCiocca: Stamattina a #Mattino5, c’era chi proprio non sopportava l’idea che chi è ospite nel nostro Paese, DEVE rispettare le REG… - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: Stamattina a #Mattino5, c’era chi proprio non sopportava l’idea che chi è ospite nel nostro Paese, DEVE rispettare le REG… - alexlomb13 : RT @Carlosixtyfive: @sruotolo1 Questo è il risultato della campagna di odio e razzismo ormai quotidiano. Attribuire il nostro fallimento ai… - Reifrak : @DrManq Troppo tardi, me sa. Ci hanno ormai colonizzato. Pure la caccia a chi ha twittato 'NE*RO' 5 anni fa, come s… -

Ultime Notizie dalla rete : nostro razzismo Razzismo, non ci sono parole Il Sole 24 ORE Fermare gli sbarchi non è razzismo

Caro Aldo, un gruppo di turisti americani arrivati in Sardegna con un jet privato sono stati respinti e costretti ad andarsene in ottemperanza alle norme anti Covid anche se si erano detti disposti a ...

Uniti contro il razzismo diciamo No all’annessione della Cisgiordania

Il popolo palestinese sta vivendo attualmente l’ennesimo sopruso da parte d’Israele e degli Stati Uniti. Com’è noto, la nuova coalizione di governo Netanyahu-Gantz ha posto in cima al suo programma po ...

Caro Aldo, un gruppo di turisti americani arrivati in Sardegna con un jet privato sono stati respinti e costretti ad andarsene in ottemperanza alle norme anti Covid anche se si erano detti disposti a ...Il popolo palestinese sta vivendo attualmente l’ennesimo sopruso da parte d’Israele e degli Stati Uniti. Com’è noto, la nuova coalizione di governo Netanyahu-Gantz ha posto in cima al suo programma po ...