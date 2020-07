Il Milan vince in rimonta, Napoli frenato a Bologna (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - Il Milan ha battuto in rimonta il Parma, 3-1, a San Siro. I gialloblù erano passati in vantaggio per primi con Kurtic, ma nella ripresa Kessie, Romagnoli e Calhanoglu hanno ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : FT | Finisce qui. A San Siro il Milan vince 4-2 in rimonta. #MilanJuve [4-2] #ForzaJuve - giumarangelli : RT @danver11: #MilanParma altra #remuntada. Grandissimo #Kessie #e poi #Romagnoli e #Kjaer . Il Milan vince e diverte #grazieragazzi ??????… - Gardenia11_1 : RT @danver11: #MilanParma altra #remuntada. Grandissimo #Kessie #e poi #Romagnoli e #Kjaer . Il Milan vince e diverte #grazieragazzi ??????… - YvanGoSlow24 : @sheva_gol @EmmeEmm_ Si, io arriverò di nuovo quarto, peccato. Tu fallisci da anni, non lotti per niente ma godi. G… - QdSit : Pari Napoli, Milan vince ed e’ 6°, Samp tris sul Cagliari #qds #qdsnotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Milan vince Il Milan vince in rimonta, Napoli frenato a Bologna - Calcio ANSA Nuova Europa Milan-Parma 3-1: diavolo in rimonta, agganciato il Napoli al sesto posto

MILANO – Cinque vittorie e due pareggi per il Milan post lockdown. I rossoneri viaggiano con una media altissima a dimostrazione di un ottimo stato di forma sia fisico che mentale. A San Siro il diavo ...

Il Milan vince in rimonta, Napoli frenato a Bologna

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il Milan ha battuto in rimonta il Parma (3-1) a San Siro. I gialloblù erano passati in vantaggio per primi con Kurtic, ma nella ripresa Kessie, Romagnoli e Calhanoglu hanno rib ...

MILANO – Cinque vittorie e due pareggi per il Milan post lockdown. I rossoneri viaggiano con una media altissima a dimostrazione di un ottimo stato di forma sia fisico che mentale. A San Siro il diavo ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il Milan ha battuto in rimonta il Parma (3-1) a San Siro. I gialloblù erano passati in vantaggio per primi con Kurtic, ma nella ripresa Kessie, Romagnoli e Calhanoglu hanno rib ...