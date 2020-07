Il Globo d’oro a Pellecchia per “L’amore oltre il tempo”, omaggio al cinema delle origini, prodotto dalla Phoenix (Di mercoledì 15 luglio 2020) “L’amore oltre il tempo”, corto diretto dal napoletano Emanuele Pellecchia e prodotto dalla vomerese Phoenix Film Production (anche editrice di saggi, romanzi e fumetti nel ramo Phoenix Publishing) vince il Globo d’Oro 2020 il corto. Il film, muto e in bianco e nero, è un omaggio al cinema del primo Novecento di Charlie Chaplin, Buster Keaton e Georges Méliès. Il cast e la produzione riceveranno giornalisti e addetti ai lavori il 21 luglio alle ore 18 alla Libreria del cinema e del Teatro in via Parco Margherita, 35 a Napoli. “L’amore oltre il tempo spicca per la sua originalità e creatività. In un periodo in cui si utilizzano sempre ... Leggi su ildenaro

