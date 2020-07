Il gin della regina Elisabetta, venduto per sanare le finanze di corte (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono tempi duri per tutti, addirittura per la regina Elisabetta, «costretta» a vendere il gin di corte pur di sanare le perdite economiche della famiglia reale. Già, perché durante il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus, il numero di visitatori delle tenute reali si è, naturalmente, azzerato, causando un mancato introito di almeno 30 milioni di sterline (solo finora. Le stime prevedono, per quest’anno, una perdita di 64 milioni di sterline). Per la prima volta, a questo punto, anche la regina potrebbe trovarsi costretta a licenziare decine dei suoi dipendenti. Anche perché, come ha scritto, in una nota, il ciambellano Lolrd Peel, i possedimenti reali «potrebbero non essere pienamente operativi fino al ... Leggi su gqitalia

