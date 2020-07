Il funerale a Padova con otto positivi a COVID-19 e 200 persone da trovare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ci sono otto casi di positivi al Coronavirus a Padova identificati dal dipartimento di prevenzione dell’ULSS 6 Euganea dopo una commemorazione funebre per una persona morta in Camerun nel febbraio scorso. La cerimonia era stata organizzata sabato 4 luglio in un’area limitata dell’ampio parco pubblico Fenice in via Lungargine Rovetta dalla comunità camerunense della città. Il focolaio a Padova dopo la commemorazione funebre La commemorazione, avvenuta in un’area limitata di un parco pubblico, ha coinvolto circa 200 persone ed è durata qualche ora. Il personale dell’Ulss ha disposto l’isolamento degli otto positivi, ha fatto i tamponi sui contatti stretti già identificati e ha inoltrato la comunicazione al ... Leggi su nextquotidiano

