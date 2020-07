Il Financial Times contro Rutte: “Danneggerà la ripresa dell’Europa” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mark Rutte limita la ripresa dell’Europa? Questo l’avviso del prestigioso Financial Times, che in un articolo firmato dal comitato editoriale al completo ha stigmatizzato l’atteggiamento seguito dal premier olandese negli ultimi mesi nei confronti delle strategie comuni di rilancio dell’Unione dopo la crisi del coronavirus. Secondo il quotidiano della City di Londra il premier liberale olandese è il principale ostacolo … Il Financial Times contro Rutte: “Danneggerà la ripresa dell’Europa” InsideOver. Leggi su it.insideover

