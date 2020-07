Il festival di Santarcangelo è l’esempio che il sistema cultura dovrebbe seguire (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ciò che capita da oggi fino a domenica 19 luglio a Santarcangelo dovrebbe funzionare a esempio per l’intero sistema della cultura in Italia. D’accordo le restrizioni, la confusione sulle regole, la penuria di fondi, la sfiducia e soprattutto quel pessimo costume nazionale che si inquadra nella lagna. Poi però si va avanti. Il più importante festival del teatro sperimentale, il fantasmagorico mix di linguaggi – come direbbe Luciano Ligabue “tra palco e realtà”- compie cinquant’anni. Mezzo secolo di voce indipendente, avanguardista e trasgressiva. Semplicemente, non avrebbe potuto non esserci. E infatti si fa. Direzione artistica affidata ai Motus, Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, “veterani” che hanno partecipato a ben ... Leggi su linkiesta

NikPolar : Da domani a domenica a Santarcangelo c'è BISONTE, un mini Festival di musica dal vivo dedicato alle etichette itali… - Lulla : RT @SANTARCANGELO_F: L’acqua può fluire, ma può anche spaccare. Siate acqua amici. - Bruce Lee @vogue_italia per #FuturoFantastico https://… - quelsemme : Amici Italiani... Santarcangelo Festival si inizia DOMANI. Avevo il grande piacere a collaborare con loro anche qu… - SanMarino_RTV : Santarcangelo Festival (@SANTARCANGELO_F) edizione “pandemica” del 50° in anteprima riminese agli Agostiniani con '… - SANTARCANGELO_F : L’acqua può fluire, ma può anche spaccare. Siate acqua amici. - Bruce Lee @vogue_italia per #FuturoFantastico -