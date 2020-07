Il doloroso addio di Lorella Cuccarini a Galyn Gorg, l’annuncio della morte dato da Steve La Chance (Foto) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lorella Cuccarin ha appena saputo della morte di Galyn Gorg (Foto), l’amica, la ballerina che ha iniziato con lei muovendo i primi passi in tv. A dare il triste annuncio della morte di Galyn è stato Steve La Chance, impossibile dimenticarli negli storici programmi Rai e non solo. Galyn Gorg è morta a 56 anni, nel giorno del suo compleanno, non si conoscono ancora le ragioni del decesso mentre tanti colleghi scrivono sui social il loro dolore. Lorella Cuccarini ha trovato una Foto di tanti anni fa, erano insieme, giovanissime, nessuno parlava ancora di loro, erano i primi scatti davanti ai ... Leggi su ultimenotizieflash

Novi Ligure, morto Franco Barella, il partigiano “Lupo”

Addio a Franco Barella, l’ultimo partigiano combattente di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Il partigiano “Lupo”, aveva 95 anni. “Con lui – ricorda Roberto Rossi, presidente provinciale Anpi ...

Lorella Cuccarin ha appena saputo della morte di Galyn Gorg (foto), l’amica, la ballerina che ha iniziato con lei muovendo i primi passi in tv. A dare il triste annuncio della morte di Galyn è stato S ...Addio a Franco Barella, l’ultimo partigiano combattente di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Il partigiano “Lupo”, aveva 95 anni. “Con lui – ricorda Roberto Rossi, presidente provinciale Anpi ...