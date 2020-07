Il consigliere di Trump attacca Fauci ma la Casa Bianca prende le distanze: 'È solo la sua opinione' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il consigliere per il commercio di Donald Trump, Peter Navarro, aveva scritto un articolo in cui attaccava duramente Anthony Fauci, il virologo contro cui Trump sta orchestrando una campagna mediatica. Leggi su globalist

AlTuna60835375 : RT @GabrieleCarrer: Come avreste potuto leggere ieri pomeriggio su @formichenews il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Robert… - PsicheMKD : RT @GabrieleCarrer: Come avreste potuto leggere ieri pomeriggio su @formichenews il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Robert… - initlabor : RT @MeryQ12: Robert Charles O'Brien (Los Angeles, 1965) è un avvocato e politico statunitense. È Consigliere per la sicurezza nazionale, no… - globalistIT : Il consigliere di Trump attacca Fauci ma la Casa Bianca prende le distanze: 'È solo la sua opinione' -