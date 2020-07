Il City Football Group punta un altro club francese (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il City Football Group (CFG), la società proprietaria degli inglesi del Manchester City, è in trattativa per l’acquisizione del club francese Troyes AC, che milita in Ligue 2, la seconda divisione calcistica del Paese. Lo riporta l’Est-Eclair. Nel tentativo di espandere ulteriormente il proprio portafoglio di club, il CFG aveva già trattato di recente l’acquisizione … L'articolo Il City Football Group punta un altro club francese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

