Il centrodestra ha infangato il simbolo della lotta al Covid (Di mercoledì 15 luglio 2020) a cura di Massimo De Rosa, portavoce MoVimento 5 Stelle in Regione Lombardia I consiglieri del MoVimento 5 Stelle Lombardia si sono presentati ieri mattina in Aula consiliare con dei camici bianchi, per richiamare l’attenzione sull’inchiesta che riguarda la fornitura di dispositivi di protezione per oltre mezzo milione di euro da parte di Dama Spa. Si tratta dell’azienda di cui è titolare Andrea Dini, cognato di Attilio Fontana e dove la moglie del governatore lombardo detiene il 10% delle quote. Durante la protesta il consigliere e capogruppo del MoVimento 5 Stelle Massimo De Rosa ha dichiarato che “i camici sono il simbolo del sacrificio, del coraggio e della generosità di migliaia di medici, infermieri e personale sanitario che hanno lottato in prima linea contro il Coronavirus, salvando vite ... Leggi su ilblogdellestelle

