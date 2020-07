Il caso del ragazzo fermato in stazione a Milano non ha nulla a che vedere con la mascherina o il razzismo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (15 luglio)Speciale coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il 12 luglio 2020 l’account Twitter ufficiale delle Sardine (@6000sardine) pubblica un video in cui viene trattenuto a terra, da diversi agenti della Polizia, un «ragazzo di colore». La comunicazione fornita dal gruppo è diversa, nel tweet e nel video. Nel primo sembrano porre una richiesta di chiarimento, contrariamente a quanto riportato nel video (che non è opera delle Sardine, è bene precisarlo) dove viene fornita una sorta di certezza sull’accaduto: «perché senza mascherina». Sia chiaro ai lettori: non ci troviamo di fronte a un «caso George Floyd» o di razzismo e non riguarda il decreto sicurezza o un mancato rispetto della ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : caso del Lo strano caso del Turkmenistan: il Paese con «zero casi di Covid» che ora impone le mascherine «per la... Corriere della Sera European Clean Trucking Alliance, 18 aziende e organizzazioni chiedono camion emissioni zero

Ciò è stato possibile su percorsi di veicoli brevi e prevedibili, il che non è il caso del trasporto su strada pesante a lungo raggio. Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo bisogno di una forte ...

D’AMATO, ‘OGGI REGISTRIAMO 20 CASI E DI QUESTI 10 SONO CASI DI IMPORTAZIONE: 7 CASI HANNO LINK CON VOLI DI RITORNO DA BANGLADESH’

***ASL ROMA 1: DEI SETTE CASI NELLE ULTIME 24H TRE SONO PERSONE DI NAZIONALITA’ DEL BANGLADESH TESTATE AL DRIVE-IN E CON LINK CON VOLI INTERNAZIONALI DA DACCA GIA’ ATTENZIONATI, DUE CASI RIFERITI A CL ...

