Il Cammino per Santiago il film stasera su Rai Movie giovedì 16 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Cammino per Santiago stasera giovedì 16 luglio su Rai Movie. Trama e trailer Il Cammino per Santiago è il film in onda questa sera giovedì 16 luglio su Rai Movie dalle 21:10 che racconta un viaggio diverso, particolare, toccante, la storia di un padre che porta a termine il sogno del figlio di completare il pellegrinaggio fino a Santiago de Compostela. Diretto da Emilio Estevez, scritto dallo stesso regista prendendo spunto da diversi racconti di Jack Hitt. Estevez è il figlio di Martin Sheen protagonista anche del film. La colonna sonora è composta da Tyler Bates. Il film ha incassato 139 mila euro in Italia e 9,2 milioni di ... Leggi su dituttounpop

CardRavasi : Il Signore tuo Dio ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino che hai fatto. (Dt 1,31b) - liuk71rm : RT @LucioMalan: Ecco uno degli obiettivi della legge “#omofobia” : “Sinistra, gestazione per altri e diritti: un cammino lento nella direzi… - silvanhoe : RT @LucioMalan: Ecco uno degli obiettivi della legge “#omofobia” : “Sinistra, gestazione per altri e diritti: un cammino lento nella direzi… - LucioMalan : Ecco uno degli obiettivi della legge “#omofobia” : “Sinistra, gestazione per altri e diritti: un cammino lento nell… - LCapezzi : RT @cellini_luca: Sono felice per Stefano #Pioli, una persona perbene ed un buon tecnico, sempre troppo poco apprezzato, anche nella sua es… -

Ultime Notizie dalla rete : Cammino per ''Il cammino per Santiago'' su Rai Movie (canale 24) RAI - Radiotelevisione Italiana Difesa già scritta, ma qualche novità a centrocampo? Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Pochi dubbi in difesa per Mister Liverani che, di fatto, ha solo quattro titolari a disposizione; in avanti, invece, spazio a Farias e Saponara alle spalle di Babacar. Un’altra giornata determinate pe ...

Spal-Inter, formazioni: torna Eriksen Davanti la coppia Lautaro-Sanchez

Ristabilita la serenità ora c’è bisogno di rimodellare la classifica e riacciuffare il secondo posto. L’impresa non è ardua, la Spal è ultima in classifica, rassegnata alla serie B e dalla ripresa del ...

Pochi dubbi in difesa per Mister Liverani che, di fatto, ha solo quattro titolari a disposizione; in avanti, invece, spazio a Farias e Saponara alle spalle di Babacar. Un’altra giornata determinate pe ...Ristabilita la serenità ora c’è bisogno di rimodellare la classifica e riacciuffare il secondo posto. L’impresa non è ardua, la Spal è ultima in classifica, rassegnata alla serie B e dalla ripresa del ...