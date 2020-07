Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi 15 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) I dati sull’andamento del Coronavirus in Italia oggi nel bollettino della Protezione Civile: ci sono altri tredici morti, 162 casi e 575 guariti in totale. I contagiati sono in aumento rispetto ai 114 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997. Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi 15 luglio I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri. I malati – gli attualmente positivi – sono 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore. Rispetto ai numeri dell’Italia intera, sono 63 i nuovi casi positivi in Lombardia (di cui 11 a seguito di test sierologici e 12 ‘debolmente positivi’) e 5 i decessi (totale complessivo 16.765). È quanto emerge dal consueto ... Leggi su nextquotidiano

