Il barese Pietro Curzio presidente della Cassazione, la lucana Margherita Cassano presidente aggiunto Consiglio superiore della magistratura: la prima donna al vertice della suprema corte (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pietro Curzio, nato a Bari, 64 anni, è stato eletto primo presidente della corte di Cassazione. Decisione all’unanimità del Consiglio superiore della magistratura presieduto dal presidente della Repubblica. Margherita Cassano è stata eletta presidente aggiunto. lucana, è la prima donna a scalare il vertice della ... Leggi su noinotizie

Con il voto favorevole di tutti i componenti - ad eccezione del consigliere laico della Lega Stefano Cavanna - il plenum del Csm ha dato il via libera alla nomina di Pietro Curzio a Primo presidente d ...Curzio, che è attualmente presidente di sezione della Suprema Corte, prende il posto di Giovanni Mammone, che andrà in pensione tra due giorni. «Pietro Curzio viene proposto per guidare la Corte Supre ...