Il bambino di 7 anni del centro estivo di Nembro positivo al coronavirus (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giocava tranquillamente con i suoi coetanei, senza avere alcuna avvisaglia del coronavirus. Un bambino di 7 anni non avrebbe mai scoperto di essere positivo al Covid-19 se non si fosse rotto un braccio mentre svolgeva una delle attività ricreative insieme ai suoi coetanei del centro estivo dell’Oratorio di Nembro, il comune in provincia di Bergamo maggiormente colpito – in rapporto al numero di abitanti – dalla pandemia di coronavirus. Una volta arrivato in ospedale, il bambino è stato sottoposto al tampone: positivo. LEGGI ANCHE > Alzano e Nembro, Matteo Salvini ha già scritto la sentenza di un processo che ancora non c’è bambino ... Leggi su giornalettismo

Radio3tweet : Un bambino che cresce allenandosi alla fantastica, diceva, imparerà meglio anche la matematica o la logica. Gianni… - Tg1Raiofficial : La favola di #Madou, un bambino di sei anni. In #Libia era stato separato dalla sua mamma. Il piccolo ha attraversa… - pietro_del_giud : RT @CesareSacchetti: Jessica Whitaker, madre di un bambino di 3 anni, è stata uccisa da dei sostenitori di Black Lives Matter. Le hanno spa… - PesceFassio : RT @CesareSacchetti: Jessica Whitaker, madre di un bambino di 3 anni, è stata uccisa da dei sostenitori di Black Lives Matter. Le hanno spa… - danieleinad83 : RT @CalaminiciM: E’ un bambino di sei anni . Gioca al parco con un bambolotto ,con Cicciobello . Un anziano gli si avvicina e lo rimprovera… -

Ultime Notizie dalla rete : bambino anni Bambino di un centro estivo di Nembro positivo al Covid la Repubblica Caltanissetta, 164mila euro per attività ludiche di bimbi e adolescenti nelle 5 ville comunali

Dal Dipartimento per le Politiche della famiglia sono arrivati nelle casse comunali 164 mila euro da impiegare in attività estive rivolte a bambini e adolescenti da realizzare sia nelle cinque ville c ...

Rodrigo Alves da Ken umano a Jessica: le foto delle sue trasformazioni

la bambina senza famiglia. Hattori si è spento per un'insufficienza cardiaca all'età di 83 anni. È morto Shozo Uehara, aveva sceneggiato “Goldrake” e “Ken il guerriero” È morto a 82 ...

Dal Dipartimento per le Politiche della famiglia sono arrivati nelle casse comunali 164 mila euro da impiegare in attività estive rivolte a bambini e adolescenti da realizzare sia nelle cinque ville c ...la bambina senza famiglia. Hattori si è spento per un'insufficienza cardiaca all'età di 83 anni. È morto Shozo Uehara, aveva sceneggiato “Goldrake” e “Ken il guerriero” È morto a 82 ...