Il 26% delle famiglie campane non ha Internet. A Napoli il 7,2% degli alunni frequenta scuole senza pc (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sul Corriere del Mezzogiorno i risultati di un’indagine Openpolis e Con i Bambini sul device nel nostro Paese. Dati che certificano il gap tecnologico tra le regioni del Nord e quelle del Sud Italia. In Campania, scrive il quotidiano, il 14,3% delle famiglie senza Internet indica come motivo i costi degli strumenti per connettersi. Il 17,5% dei nuclei (un dato che non va sommato al precedente, perché si tratta in larga misura delle stesse famiglie) indica i costi di connessione. Il gap digitale incide parecchio sulla istruzione dei ragazzi, costretti a seguire le lezioni da remoto. “Sono il 26,7% le famiglie che non hanno una connessione a Internet da casa in Campania”. Guardando le ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il 26% delle famiglie campane non ha Internet. A Napoli il 7,2% degli alunni frequenta scuole senza pc Sul Corrier… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna ogni 15 di ogni mese sia, anche, il giorno dalla nostra amatissima eterne infinita immortale regi… - sigma_tao : la divina commedia insegna ogni 15 di ogni mese sia, anche, il giorno dalla nostra amatissima eterne infinita immor… - Giulia_B : Mi immagino la fatica delle editor a far capire che un libro merita di essere pubblicato e promosso, magari perché… - Enricaforpeace : @cristinamucciol @MissTiptree Per chi è appassionato di arte preistorica, questa è una delle sculture più antiche i… -

Ultime Notizie dalla rete : 26% delle Mutuo, tassi al minimo storico: 1,26% Corriere della Sera Il ruolo decisivo dell’università

Oggi nel Mezzogiorno il grado di istruzione terziaria, come hanno spiegato in un report gli economisti Luca Bianchi e Gaetano Vecchione, è pari al 26,8%: circa 12 punti in meno che nel Centro ...

Centri autorizzati assistenza fiscale ( Caaf ) e Caf : indirizzi delle sedi in città

I Caf sono i Centri di Assistenza Fiscale, enti dedicati all'aiuto e al supporto dei lavoratori dipendenti, pensionati e datori di lavoro in varie attività, come ad esempio le dichiarazioni fiscali, i ...

Oggi nel Mezzogiorno il grado di istruzione terziaria, come hanno spiegato in un report gli economisti Luca Bianchi e Gaetano Vecchione, è pari al 26,8%: circa 12 punti in meno che nel Centro ...I Caf sono i Centri di Assistenza Fiscale, enti dedicati all'aiuto e al supporto dei lavoratori dipendenti, pensionati e datori di lavoro in varie attività, come ad esempio le dichiarazioni fiscali, i ...