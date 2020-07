Il 20 e 21 settembre si voterà per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il 20 e 21 settembre 2020 si voterà per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni supplettive nei collegi uninominali 3 della Regione Sardegna e 9 della Regione Veneto del Senato. La decisione è Leggi su ilpost

Agenpress : Referendum taglio dei parlamentari: si voterà il 20 e 21 settembre - mludodc : RT @CorriereUmbria: Referendum ed elezioni suppletive, adesso è ufficiale: si voterà il 20 e 21 settembre #elezioni #referendum #voto http… - CorriereUmbria : Referendum ed elezioni suppletive, adesso è ufficiale: si voterà il 20 e 21 settembre #elezioni #referendum #voto… - fenice_risorta : RT @Massimo9456: @fenice_risorta Si decida... comunque, chi se ne importa: a settembre la maggior parte della Toscana le voterà contro. Ed… - Massimo9456 : @fenice_risorta Si decida... comunque, chi se ne importa: a settembre la maggior parte della Toscana le voterà cont… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre voterà Elezioni comunali: si vota il 20 e 21 settembre la VOCE del TRENTINO