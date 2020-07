Idris Elba e il razzismo nei film e serie tv: "Sono contrario alla censura" (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'attore Idris Elba ha parlato di come si dovrebbero affrontare le accuse di razzismo rivolte a film e serie tv, scagliandosi contro la censura. Idris Elba ha parlato di come si dovrebbero affrontare film e serie tv al centro delle accuse di razzismo, come accaduto recentemente con opere come Via col vento e The Office o Scrubs. L'attore ha infatti sostenuto pubblicamente di essere contrario alla censura. Durante un'intervista rilasciata a Radio Times, Idris Elba ha spiegato: "Credo davvero nella libertà di parola, ma il problema è che non è adatto a tutti. Per questo motivo abbiamo un sistema di ... Leggi su movieplayer

