I signori del casello sono arrivati al capolinea. Nella notte la resa dei Benetton. Trovato l’accordo per l’ingresso di Cassa depositi e prestiti con il 51% (Di mercoledì 15 luglio 2020) C’è l’accordo tra il Governo e Autostrade per l’Italia per risolvere la questione delle concessioni. Entro fine luglio Cassa depositi e prestiti e i ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture avvieranno una transazione con Aspi per la graduale uscita dei Benetton dall’assetto azionario e l’ingresso di Cdp e altri investitori. La revoca della concessione scatterebbe solo in caso di mancato successo della transazione. Questo l’esito del lungo Consiglio dei ministri iniziato Nella tarda serata di ieri, sospeso due volte per poi riprendere alle 3.30 circa e terminare poco prima delle 5.30 di oggi. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in avvio della riunione ha svolto un’informativa sulla vicenda, con le possibili ... Leggi su lanotiziagiornale

MarcoTardelli82 : I Signori del Calcio ?? - FMarzu : RT @GeopoliticalCen: Signori il mondo ha un vaccino efficace contro SARSCoV2 Articolo su NEJM - AssMorresi : RT @GeopoliticalCen: Signori il mondo ha un vaccino efficace contro SARSCoV2 Articolo su NEJM - osservando001 : @MinervaMcGrani1 Scudo legale? Signori ci useranno come cavie. Ed é inaccettabile,letteralmente mostruoso. Una cosa… - davideinno85 : RT @MarcoTardelli82: I Signori del Calcio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : signori del I signori del casello sono arrivati al capolinea. Nella notte la resa dei Benetton. Trovato l'accordo per l'ingresso di Cassa depositi e prestiti con il 51% LA NOTIZIA Renato Pozzetto a Sky Tg24: compio 80 anni ma non faccio bilanci

Dagli inizi nelle cantine, ai primi cabaret con Cochi Ponzoni, passando per l'amicizia con Jannacci, Gaber e Fo. Poi la televisione e tanti film. Renato Pozzetto, da qualche anno non recita più, ma ri ...

"Occhio ai giganti": serate dedicate alle stelle, al sistema solare e ai grandi della scienza

"Occhio ai giganti": le serate da luglio a settembre 2020 in luoghi vari Bologna e Città Metropolitana. Occhio ai Giganti. Un titolo a doppio senso, che se da un lato fa riferimento ai quattro giganti ...

Dagli inizi nelle cantine, ai primi cabaret con Cochi Ponzoni, passando per l'amicizia con Jannacci, Gaber e Fo. Poi la televisione e tanti film. Renato Pozzetto, da qualche anno non recita più, ma ri ..."Occhio ai giganti": le serate da luglio a settembre 2020 in luoghi vari Bologna e Città Metropolitana. Occhio ai Giganti. Un titolo a doppio senso, che se da un lato fa riferimento ai quattro giganti ...